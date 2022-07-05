Батьків загубленої дівчинки знайшли через соцмережі - ім'я вона собі вигадала

Сьогодні, 20:14 Переглядів: 3 106

Власне ім'я та імена батьків не відповідають дійсності, що ускладнило пошуки дитини

Матір «Лариси Удод», яку сьогодні громадяни побачили на автодорозі Лубни-Миргород-Опішня, неподалік села Михайлики знайшла свою дитину.

Як повідомляє поліція Полтавщини, менше ніж за годину від початку поширення читачами Facebook інформації про розшук батьків дитини до поліції зателефонувала її матір.

Ювенальна інспекторка Миргородського райвідділу Інна Орманжі, яка працювала над розшуком батьків неповнолітньої, каже: імена батьків (як і власне) дівчинка вигадала. Саме ця обставина й ускладнила роботу.

«На щастя, завдяки соціальним мережа та активності Інтернет-користувачів нам вдалося швидко розв’язати непросту задачу», - сказала вона.

Так, після розміщення публікації на сторінці до чергової частини територіального підрозділу поліції зателефонувала жінка. Вона повідомила, що на світлинах її донька, яку вона шукає із самого ранку. До поліції не зверталася – намагалася відшукати дитину самостійно.

Разом зі службою у справах дітей територіальної громади офіцерка передала дівчинку під нагляд матері. На даний час триває процес вивчення обставин цієї події.

Окрему вдячність поліція висловила жителю Миргородського району, який переймаючись безпекою дитини, вчасно повідомив про надзвичайну ситуацію до поліції.