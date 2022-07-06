Закрий вікна, не заводь автівку: 6 липня Кременчук може накрити сморід

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6 липня наше місто може накрити сморід. За даними лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кременчука Полтавського обласного центру з гідрометеорології, з 4 липня у Кременчуці встановився антициклональний характер погоди з високою температурою і слабким вітром. Це сприяє накопиченню та утриманню забруднюючих речовин у повітрі. Тому протягом 6 липня зберігатиметься тенденція для подальшого накопичення шкідливих домішок у приземному шарі атмосферного повітря.

Промислові підприємства Кременчука попередили щодо необхідності регулювати викиди забруднюючих речовин відповідно до першого режиму роботи в період несприятливих метеорологічних умов.

Кременчужанам рекомендують по можливості не використовувати власний автотранспорт з двигунами внутрішнього згоряння у цей період.