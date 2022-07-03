Для Вкраїни ми усі живемо, і за неї голови кладем: Кременчуччина попрощалася з воїном Ігорем Пугачем

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 623

Нацгвардієць зустрів повномасштабний наступ росії на Харківщині. Тут же він вийшов з оточення та прийняв свій останній бій

На Кременчуччині попрощалися з майором Ігорем Пугачем (13.12.79), який загинув 29 червня при обороні Харківщини. Прощання відбулося, 1-го липня, у селі Пришиб Кременчуцького району.

Ігор Пугач з 1999 року служив у військовій частині 3059 Національної гвардії України. Нещодавно військовий перевівся в іншу військову частину, де разом з нею зустрів повномасштабний наступ російських військ на Харківщині. Ігор нещодавно вийшов з оточення й знову пішов у бій. На жаль, цей бій став для нього останнім.

Попрощатися з воїном прийшло все село, приїхали побратими з передової та Кременчука. На кілька десятків метрів розтягнулася колона з жовто-блакитними стягами, яка проводження в останню путь воїна, захисника та батька.

Син Ігоря Пугача у батьковому кашкеті

Букети живих квітів та спільне виконання славню України всією громадою.

Побратим розповів, що Ігор Пугач завжди думав про рідний Кременчук, навіть підготував кілька подарунків для музею військової історії Кременчука, адже розумів про важливість сииа музею, яка зберігає пам’ять.

- Він завжди казав: «У мене з цими «бубновими» стосунки, зараз їм дам… Ігор був веселий та справедливий, завжди допомагав колективу, особовому складу. Він для всіх був прикладом й для мене також. Хочу, що всі його пам’ятали Героєм, - додав побратим.

Також побратим виконав пісню «Гей степами, темними ярами».

Гей степами, темними ярами

Машерують грізнії полки.

Хто відважний – хай іде із нами,

Лицарями будьте, юнаки! За нікого битися не будем,

До нікого в найми не підем.

Для Вкраїни ми усі живемо

І за неї голови кладем. Кожний ворог йде нас визволяти,

А для себе землю він краде,

На могилу землю буде мати!

На могилі воля зацвіте! Лети, пісне, попід небесами,

До вкраїнських промовляй сердець,

Хай же буде наша воля з нами,

А ворожим замірам – кінець!

Поховали військового у селі Пришиб Кременчуцького району.