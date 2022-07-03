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Ніч у регіонах: росіяни обстріляли Харків, Одещину, Миколаївщину

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 383

 Армія окупантів нарощує інтенсивність та потужність обстрілів

Як минула доба в Україні  - зведення обласних військових адміністрацій.

Сумщина: минулої доби протягом дня ворог обстрілював з мінометів прикордонні території області. Понад 30 прильотів. Жертв та руйнувань немає. Ніч минула тихо. Але мінометні обстріли зранку продовжились. Зранку - 20 "прильотів" по прикордонню.  

На Дніпропетровщині знову обстріляли Зеленодольську громаду. Влучили по дачних будинках у Зеленодольську. Три будинки - зруйновані, один - пошкоджений. Попередньо  - без постраждалих.

Одещина: ввечері ворожі бомбардувальники Су-24, під прикриттям винищувача Су-30, нанесли два бомбові удари по острову Зміїному. А трохи згодом з винищувача Су-30 по Білгород-Дністровському району Одещини знов випущена ракета Х-31, яка поцілила у господарчу будівлю прибережної бази відпочинку. Значних руйнувань та загорянь не виникло, загиблих та постраждалих немає.

Харків: о 4 ранку окупанти завдали ударів  по одному з об’єктів критичної інфраструктури міста. Попередньо - серед цивільних постраждалих немає. Також сьогодні зранку боєприпас влучив у приватне домоволодіння. Пожежі не було. В будинку та у школі, яка поруч, вибиті вікна. Постраждала власниця будинку, госпіталізована.

По області протягом доби обстрілювали Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони. Протягом доби - 4 поранених: Харків - 1, Чугуївський район - 2, Харківський район - 1.

Луганщина: росіяни намагаються закріпитись в районі Лисичанська, місто у вогні. Несуть значні втрати, але вперто просуваються.

Від  обстрілів російською армією обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка. Поблизу останньої відбито ворожий наступ.

Донеччина: росіяни нарощують інтенсивність і потужність обстрілів. Протягом ночі обстріляні Слов'янськ, внаслідок чого загинула людина та позиції військових по всій лінії фронту.

Рашисти напередодні скинули С300 на Добропілля  - 2 загиблих, 3 поранених, серед них - двоє дітей.

Загалом за добу зі стрілецької зброї, артилерії, ЗРК «С-300», РСЗВ  Ураган, Град обстріляні Бахмут, Авдіївка, Костянтинівка, Черкаське, Добропілля, Орлівка, Новомиколаївка, Первомайське, Іванівкське, Хрестище, Весела Долина, Семигір’я, Красногорівка. Пошкоджено 27 об’єктів. Троє цивільних загинуло, шестеро поранено.

Миколаївщина: тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Сьогодні вранці близько 4:30 - обстріли у Широківській громаді. Влучання було по 2 домогосподарствам, водонапірній башні, фермерському господарстві. Зруйновано один житловий будинок. Потерпілих немає.

Вчора протягом дня - обстріли Первомайської громади, внаслідок чого в смт Первомайське зруйновано соціальну інфраструктуру, відбулося займання спортивного залу в клубі, шкільної їдальні, пошкоджено недобудовану 4-поверхівку. В с-щі Засілля зруйновано житловий будинок та господарське підсобне приміщення. Також знов була обстріляна Шевченківська громада. В с. Шевченкове зазнало часткових руйнувань приватне підприємство. В с. Котляреве пошкоджено цивільні гаражі, житлові будинки. В с-щі Луч в наслідок обстрілів загинула людина.

Херсонщина: вибухи та обстріли спостерігалися у Бериславському та Каховському районах. Окупанти використовують всі можливі види зброї, тому щоразу знищується все більше будинків, соціальної інфраструктури.

За повідомленням жителів області, через щоденні бойові дії виникає багато пожеж у лісах та на полях із пшеницею. Важко провести жнива, адже постійно йдуть бої.

В обласному центрі опір не стихає. На вулицях з’являється все більше патріотичних написів, зображень прапору України та закликів до перемоги.

На Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині ніч минула відносно спокійно.

 

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Генштаб ЗСУ
Теги: ніч у регіонах війна зведення
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