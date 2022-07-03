У Кременчуці триває експертиза останків загиблих у ТЦ «Амстор»

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Після завершення слідчих дій буде надана повна офіційна інформація про кількість загиблих

У Кременчуці триває експертиза останків загиблих у ТЦ «Амстор». Про це розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький в ефірі національного телемарафону, повідомляє пресслужба міської ради.

За його даними, наразі вдалося оперативно провести ДНК-експертизи і встановити тіла всіх загиблих - мова йде про 21 загиблу людину (з них одна померла в лікарні) і одна людина вважається зниклою безвісти.

«Завершено розбирання завалів. Але сама пошукова операція не згорнута, триває експертиза останків, які були знайдені вчора. Після завершення слідчих дій буде надана повна офіційна інформація про кількість загиблих під час терористичної атаки росії на мирний торговельний центр у Кременчуці», - сказав він.

Нині територія ТЦ охороняється, з понеділка почнуть встановлювати огорожу і власну охорону для того, щоб не могли проникнути сторонні, щоб ніхто не травмувався, бо залишки конструкції дуже небезпечні.

Він також зазначив, що триває розслідування і можливих порушень правил безпеки у ТЦ «Амстор».

«Ми знаємо, що при оголошенні тривоги більшість магазинів і торгових точок закрилися, а відвідувачі вийшли. Але деякі залишалися і чому так сталося, покаже об’єктивне розслідування», - зазначив Малецький.

Нагадаємо, поховання загиблих відбувається за рахунок міського бюджету. Сума допомоги загиблим збільшена до 100 тисяч гривень.

Для родичів загиблих у ТЦ «Амстор» відкрито гарячу лінію з питань організації поховання та отримання матеріальної допомоги