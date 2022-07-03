ЗСУ вивели з ладу одну з військових баз рашистів у Мелітополі

Сьогодні, 09:40 Переглядів: 455

Вночі на 3 липня Збройні сили вивели з ладу одну з 4 військових баз росіян в Мелітополі, повідомив мер міста Іван Федоров.

За словами міського голови тимчасово окупованого Мелітополя, завдали понад 30 ударів виключно по російській військовій базі.

Крім того, 2 липня завдяки силам спротиву рашистський бронепоїзд з боєприпасами зійшов з рейок.

«ЗСУ роблять все задля того, щоб повернути мирне життя і українську державність в Мелітополь. Все, що можуть зробити окупанти – тікати з нашого міста», - сказав Федоров.

Він також зазначив, що окупанти намагаються подати усе так, що був обстріл мирних районів, постраждало мирне населення, зруйновано міську інфраструктуру. Але це - неправда.

За інформацією ЗМІ, детонація на складах триває вже понад дві години. Вночі 3 липня повідомлялось про масований удар по аеродрому в Мелітополі, де базуються росіяни.