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«Авіація Повітряних Сил ЗСУ працювала фактично на всіх напрямках», - Генштаб

Сьогодні, 08:47 Переглядів: 128

 Оперативна інформація станом на ранок 3 липня

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. За наявною інформацією, з 1 липня розпочато ротацію підрозділів збройних сил республіки Білорусь у Брестській області. Посилюється система протиповітряної оборони за рахунок підрозділів Східного військового округу збройних сил Російської Федерації,

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

На Сіверському напрямку противник продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Крім того, ворог обстріляв з території російської федерації позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру поблизу Бачівська та Вовківки Сумської області.

На Харківському напрямку ворог веде оборону зайнятих раніше позицій. Обстрілював із артилерії райони населених пунктів Руська Лозова, Перемога, Верхній Салтів, Замулівка, Волобуївка, Мілова, Протопопівка, Питомник, Прудянка та Норцівка. Ворожий штурм неподалік Прудянки наші воїни успішно відбили. Противник завдав авіаудару неподалік Мосьпанового та Гракового.

На Слов’янському напрямку окупанти обороняються. Обстріляли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дібровне, Мазанівка, Краснопілля, Суха Кам’янка, Вірнопілля і Маяки. Неодноразово безуспішно намагалися вести штурмові дії неподалік Мазанівки. Отримали відсіч та відійшли. Ворог застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.

На Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні на позиціях в районі міста Лисичанськ та Верхньокам’янки. Вели наступальні дії поблизу Білогорівки, успіху не мали, змушені відійти.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли неподалік Новолуганського і Травневого. Завдав авіаудару поблизу Покровського. Намагається вести наступ в районі населеного пункту Спірне, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював наші позиції в районах населених пунктів Піски, Невельське, Новомихайлівка, Новоданилівка, Полтавка, Білогір’я, Ольгівське та Кам’янське. Штурмовими діями ворог намагається покращити тактичне положення в районі населеного пункту Спартак.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони на ймовірних напрямках наступу. Здійснював систематичні обстріли зі ствольної та реактивної артилерії. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка.

Російські окупанти завдають систематичних ракетних ударів на Миколаївському напрямку. У північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання чорноморського флоту продовжує виконувати завдання з блокування морських комунікацій України та ведення розвідки. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу Калібр.

«Авіація Повітряних Сил ЗСУ працювала фактично на всіх напрямках бойових дій – у Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях. Здійснила майже півтора десятка групових вильотів. Знищено близько 20 одиниць ворожої техніки та два польових склади боєприпасів. Наші підрозділи продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань. Загальні втрати противника уточнюються», - наголосили в Штабі.


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Автор: Олеся Данилова
Теги: війна зведення Генштаб ЗСУ
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