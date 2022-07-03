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Україна продовжує виплати пенсіонерам, які тимчасово виїхали за кордон - ПФУ

Сьогодні, 07:52 Переглядів: 176

 

Пенсіонерам, які виїхали за кордон, виплата пенсії в Україні не припиняється

Пенсіонерам, які виїхали на тимчасове проживання за кордон у зв’язку з військовою агресією рф, виплата пенсії в Україні не припиняється.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України у відповідь на запит Укрінформу.

- У разі виїзду пенсіонера на тимчасове проживання за кордон виплата пенсії в Україні з цієї причини не припиняється. Облік пенсіонерів, які виїжджають за кордон, органами Пенсійного фонду України не здійснюється, — поінформували в ПФУ.

Щодо призначення виплат у разі досягнення особою, що перебуває за кордоном, пенсійного віку, в установі зазначили, що воно здійснюється, згідно зі ст.44 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за особистим зверненням або автоматично (без звернення). Пенсія призначається незалежно від місця проживання особи.

Також звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію.

 - Якщо заява про призначення пенсії за віком буде подана протягом трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку, пенсію буде призначено з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку, — роз’яснили в ПФУ.

Особи, які є користувачами кваліфікованого електронного підпису або електронної системи BankID, можуть подати заяву про призначення пенсії через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. У такому випадку до заяви додаються скановані копії оригіналів документів.

Як повідомили в ПФУ, за оперативними даними, станом на 1.06.2022 року, чисельність пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду України, становить 10 791 025 осіб. Станом на 1.01.2022 року, було зареєстровано 10 841 117 осіб.

Зауважимо, що ПФУ продовжує нараховувати і виплачувати пенсії та інші соціальні виплати українцям на тимчасово захоплених частинах Херсонської та Запорізької областей. За даними Міністерства соціальної політики, на не підконтрольних Україні територіях не мають змоги отримати пенсійні виплати близько 300 тисяч пенсіонерів.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Пенсійний фонд пенсії виплати
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