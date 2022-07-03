Україна продовжує виплати пенсіонерам, які тимчасово виїхали за кордон - ПФУ

Пенсіонерам, які виїхали на тимчасове проживання за кордон у зв’язку з військовою агресією рф, виплата пенсії в Україні не припиняється.
Про це повідомили в Пенсійному фонді України у відповідь на запит Укрінформу.
Щодо призначення виплат у разі досягнення особою, що перебуває за кордоном, пенсійного віку, в установі зазначили, що воно здійснюється, згідно зі ст.44 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за особистим зверненням або автоматично (без звернення). Пенсія призначається незалежно від місця проживання особи.
Також звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію.
Особи, які є користувачами кваліфікованого електронного підпису або електронної системи BankID, можуть подати заяву про призначення пенсії через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. У такому випадку до заяви додаються скановані копії оригіналів документів.
Як повідомили в ПФУ, за оперативними даними, станом на 1.06.2022 року, чисельність пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду України, становить 10 791 025 осіб. Станом на 1.01.2022 року, було зареєстровано 10 841 117 осіб.
Зауважимо, що ПФУ продовжує нараховувати і виплачувати пенсії та інші соціальні виплати українцям на тимчасово захоплених частинах Херсонської та Запорізької областей. За даними Міністерства соціальної політики, на не підконтрольних Україні територіях не мають змоги отримати пенсійні виплати близько 300 тисяч пенсіонерів.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер