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Наступний тиждень прогнозують спекотним – до 34 градусів та майже без опадів

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 279

 

Найбільша спека буде напередодні Дня Івана Купали

У неділю в Кременчуці прогнозують більш менш помірну температуру повітря, як до середини літа – до 26 градусів у тіні, сонячно та без опадів. Протягом тижня температура повітря буде підвищуватися - аж до 34 градусів вдень, та 22 градуси вночі у середу, 6 липня.

Нагадаємо, що у ніч з 6 на 7 липня святкують День Івана Купали. Після цієї ночі спека трохи спаде. А 7 липня можливий навіть короткочасний дощик. Проте, вже наступної неділі прогнозують спеку до 35 градусів тепла.

Тож насолоджуємося літом, поки не прийшла осінь, з невирішеними проблемами опалення у Кременчуці.

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Автор: Віктор Крук
Теги: прогноз погода спека Кременчук
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