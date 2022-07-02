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На одному з пляжів Одещині двоє відпочивальників підірвалися на міні – один з них загинув

Вчора, 22:02 Переглядів: 633

 

Незважаючи на заборону і попередження про мінну небезпеку чоловіча компанія вирішила відпочити на пляжі

Двоє чоловіків підірвалися на ворожій міні під час відпочинку на одному з пляжів Одещині. В результаті 1 особа загинула, 1 – поранена, повідомляє Одеська міська рада з посиланням на повідомлення від Оперативного командування «Південь».

За інформацією місцевмх ЗМІ трагедія трапилася в Кароліно-Бугазі.

- На одному із пляжів Одещини чоловіча компанія вирішила відпочити, незважаючи на заборону і попередження про мінну небезпеку вздовж всього чорноморського узбережжя та прибережних вод. Під час запливу в морі один із відпочивальників підірвався на невстановленому вибуховому пристрої, його тіло витягли на берег без ознак життя. Другий плавець отримав контузію і легкі подряпини, від госпіталізації відмовився, - сказано у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у суботу ввечері.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Одеса міна пляжи
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