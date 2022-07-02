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У Сергіївці, що на Одещині, рятувальники завершили роботи по розбиранню завалів - ДСНС

Сьогодні, 21:08 Переглядів: 110

 

У ніч на 1 липня росіяни завдали ракетних ударів по курортному селищу

У курортній Сергіївці на Одещині в суботу ввечері, 2 липня, завершили розбирати завали у девятиповехівці та на базі відпочинку, які російські окупанти атакували ракетами.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Станом на 18.30 наслідки ракетного удару по Білгород-Дністровському району ліквідували. До цього залучили близько 150 рятувальників.

У ніч на 1 липня російські бомбардувальники Ту-22 завдали ударів надзвуковими крилатими протикорабельними ракетами Х-22 по курортному селищу Одеської області.

Унаслідок атаки загинула 21 людина: 16 цивільних та 37 постраждали.

З них 6 дітей — через влучення ракети в багатоповерхівку в Сергіївці, та 5 людей загинули, а одна постраждала через ракетний удар на одну із баз відпочинку у цьому ж селищі. На її території частково зруйновані триповерхова та чотириповерхова будівлі.

Нагадаємо, cьогодні о 13.25 рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи у Кременчуці на місці зруйнованого російською ракетою 27 червня ТЦ «Амстор».
 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ДСНС
Теги: ракетний удар російські окупанти ДСНС Одеса
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