У Кременчуцькому районі попрощалися з військовим Віталієм Коваленком

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Вчора, 30 червня, провели в останній шлях чотирьох захисників з Полтавщини, серед яких один мешканець Кременчуччини. 47-річний солдат Віталій Валерійович Коваленко загинув 9 травня у Донецькій області. Поховали військового у селі Карпиха Семенівської громади Кременчуцького району.

Відспівали Віталія Коваленка у Полтаві біля Свято-Успенського собору.

Де також попрощалися з солдатом Назаренком Сергієм Сергійовичем. Він загинув 24 червня поблизу населеного пункту Новоукраїнка Донецької області у віці 21 року. Поховали українського воїна на Затуринському кладовищі міста Полтава у секторі почесних поховань з військовими почестями.

Пирятинська громада Лубенського району провела в останню земну дорогу свого земляка - солдата Пидяка Юрія Петровича. Він загинув 26 червня поблизу села Верхньокам'янське на Донеччині у віці 26 років. Поховали українського захисника з військовими почестями у рідному Пирятині.

Чорнухинська громада Лубенського району попрощалася зі старшим солдатом В'язовським Богданом Феліксовичем. Він загинув 24 червня у віці 31 рік. Поховали полеглого воїна в рідних Чорнухах з військовими почестями.