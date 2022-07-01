З 1 липня збільшився розмір прожиткового мінімуму (інфографіка)

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З 1 липня 2022 року в Україні збільшився розмір прожиткового мінімуму. Як повідомляє Департамент соцзахисту населення, в середньому він збільшився від 93 до 300 гривень і становить:

на одну особу – 2 508 грн;

для дітей віком до 6 років – 2 201 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 2 744 грн;

для працездатних осіб – 2 600 грн;

для осіб, які втратили працездатність – 2 027 грн;



У зв'язку з цим збільшиться розмір допомоги одиноким матерям; малозабезпеченим сім'ям; особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю; дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; у зв'язку з вагітністю і пологами; особам, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію; на догляд за особами з інвалідністю І чи ІІ гр. внаслідок психічного розладу; особам з інвалідністю з дитинства

Зазначається, що збільшені виплати допомоги громадяни отримають у звичайний спосіб Звертатися до управлінь соціального захисту населення та подавати будь-які додаткові документи не потрібно.