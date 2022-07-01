Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Кременчук, Гроші, Споживач

З 1 липня збільшився розмір прожиткового мінімуму (інфографіка)

Сьогодні, 18:39 Переглядів: 474

 В середньому - від 93 до 300 гривень

З 1 липня 2022 року в Україні збільшився розмір прожиткового мінімуму. Як повідомляє Департамент соцзахисту населення, в середньому він збільшився від 93 до 300 гривень і становить:

на одну особу – 2 508 грн;
для дітей віком до 6 років – 2 201 грн;
для дітей віком від 6 до 18 років – 2 744 грн;
для працездатних осіб – 2 600 грн;
для осіб, які втратили працездатність – 2 027 грн;

 
У зв'язку з цим збільшиться розмір допомоги одиноким матерям; малозабезпеченим сім'ям; особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю; дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; у зв'язку з вагітністю і пологами; особам, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію; на догляд за особами з інвалідністю І чи ІІ гр. внаслідок психічного розладу; особам з інвалідністю з дитинства
Зазначається, що збільшені виплати допомоги громадяни отримають у звичайний спосіб Звертатися до управлінь соціального захисту населення та подавати будь-які додаткові документи не потрібно.

1
Автор: Олеся Данилова
Теги: соціальні виплати прожитковий мінімум
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 25 від 23 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх