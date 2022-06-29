Роботи з розбору завалів триватимуть ще кілька діб, - Лунін

Роботи з розбору завалів внаслідок ракетного удару по ТЦ «Амстор» у Кременчуці, триватимуть ще кілька діб, заявив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в ефірі національного телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.
«Роботи ще триватимуть близько двох-трьох діб. Щодо ідентифікації тіл, то це залежить від лабораторій. Протягом тижня сподіваємося, що буде у нас інформація з цього питання", - сказав Лунін.
Нагадаємо, під час розбору завалів у ТЦ «Амстор» постраждали троє рятувальників. Двоє перебувають у лікарні.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер