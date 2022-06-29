Роботи з розбору завалів триватимуть ще кілька діб, - Лунін

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Скільки піде часу на ідентифікацію тіл, залежить від лабораторій

Роботи з розбору завалів внаслідок ракетного удару по ТЦ «Амстор» у Кременчуці, триватимуть ще кілька діб, заявив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в ефірі національного телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Роботи ще триватимуть близько двох-трьох діб. Щодо ідентифікації тіл, то це залежить від лабораторій. Протягом тижня сподіваємося, що буде у нас інформація з цього питання", - сказав Лунін.

Нагадаємо, під час розбору завалів у ТЦ «Амстор» постраждали троє рятувальників. Двоє перебувають у лікарні.