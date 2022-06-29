Отримати доступ до торгових точок у завалах «Амстору» їх власники зможуть лише з дозволу слідчих

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 1 636

Власнику ювелірного салону вже віддали його сейфи з коштовностями

Власники деяких торгових точок, що орендували приміщення у знищеному ракетним ударом російської армії ТЦ «Амстор», хотіли б отримати доступ до своїх приміщень з надією, що там хоч щось залишилось.

Зробити це можливо, але лише з дозволу слідчих оперативно-слідчої групи, які документують воєнний злочин, вчинений російською федерацією.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Слідчо-оперативна група проводить слідчі дії щодо ракетного удару рф по ТЦ «Амстор» з метою зібрати та зберегти докази скоєного воєнного злочину. І тому, саме слідчий приймає рішення щодо можливості допуску власників до тих руїн, де були їх торгові точки, - пояснив очільник району.

Редакції стало відомо, що власник ювелірного салону вже отримав такий дозвіл і йому віддали його сейфи з коштовностями.