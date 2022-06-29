Отримати доступ до торгових точок у завалах «Амстору» їх власники зможуть лише з дозволу слідчих

Власники деяких торгових точок, що орендували приміщення у знищеному ракетним ударом російської армії ТЦ «Амстор», хотіли б отримати доступ до своїх приміщень з надією, що там хоч щось залишилось.
Зробити це можливо, але лише з дозволу слідчих оперативно-слідчої групи, які документують воєнний злочин, вчинений російською федерацією.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Редакції стало відомо, що власник ювелірного салону вже отримав такий дозвіл і йому віддали його сейфи з коштовностями.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер