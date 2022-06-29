«Ой у лузі червона калина»: українці відзначили День конституції світовим рекордом

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 411

До акції, яка проходила у 47 країнах, долучилися й кременчужани, які тимчасово проживають в Албанії

28 червня Україна відзначила 26-ту річницю Конституції, і з цієї нагоди громадяни нашої країни та представники діаспори з різних куточкив планети встановили світовий рекорд зі спільного виконання пісні «Ой у лузі червона калина». У заході взяли участь 1 086 людей з 47 країн, які тримали постійний зв'язок з центральною площадкою, що знаходилася у Львові.

Народна пісня «Ой у лузі червона калина» була гімном січових стрільців, і в наш час стала справжнім символом героїзму та незламності українського народу перед обличчам ворога.

Свій внесок у встановлення рекорду зробили й кременчужани, які разом з іншими українцями зібралися біля Посольства України в Албанії.

- Це був дуже світлий захід, дуже доречний. У цей день, який особисто для нас зі свята перетворився на день жалоби, як ніколи потрібно було відчути, що ми не самі. Відчути підтримку однодумців, долучитися до якоїсь спільної справи. Сьогодні ця пісня об'єднала усіх нас, наповнила серця надією, - поділилася враженнями кременчужанка Ірина.

Протягом 30 хвилин українці з різних куточків світу вітали один одного, говорили слова підтримки.

Посол України в Албанії Володимир Шкуров висловив глибокий сум з привду бомбардування торгівельного центру «Амстор» у Кременчуці та інших військових злочинів, які щодня вчиняє армія окупантів на території нашої держави.

«Пишаємося нашими збройними силами, пишаємося нашим героїчним нродом! Слава Україні!» - такими словами завершив пан Шкуров свою промову.