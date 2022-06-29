«Ой у лузі червона калина»: українці відзначили День конституції світовим рекордом

28 червня Україна відзначила 26-ту річницю Конституції, і з цієї нагоди громадяни нашої країни та представники діаспори з різних куточкив планети встановили світовий рекорд зі спільного виконання пісні «Ой у лузі червона калина». У заході взяли участь 1 086 людей з 47 країн, які тримали постійний зв'язок з центральною площадкою, що знаходилася у Львові.
Народна пісня «Ой у лузі червона калина» була гімном січових стрільців, і в наш час стала справжнім символом героїзму та незламності українського народу перед обличчам ворога.
Свій внесок у встановлення рекорду зробили й кременчужани, які разом з іншими українцями зібралися біля Посольства України в Албанії.
Протягом 30 хвилин українці з різних куточків світу вітали один одного, говорили слова підтримки.
Посол України в Албанії Володимир Шкуров висловив глибокий сум з привду бомбардування торгівельного центру «Амстор» у Кременчуці та інших військових злочинів, які щодня вчиняє армія окупантів на території нашої держави.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер