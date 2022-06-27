До Кременчука їдуть криміналісти для збору доказової бази проти воєнного злочину росії

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Також у місто прибув радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

До Кременчука терміново виїхали кваліфіковані слідчі з розслідування воєнних злочинів. Про це повідомляє голова Нацполіції України Ігор Клименко. Вони забезпечать збір доказової бази для розслідування воєнних злочинів.

«Для оперативного відпрацювання місця чергового воєнного злочину росії у Кременчук зі столиці терміново вирушили поліцейські криміналісти на спеціально обладнаних пересувних лабораторіях. Кваліфіковані слідчі з розслідування воєнних злочинів Головних слідчих управлінь Нацполіції та СБУ забезпечать там повний збір доказової бази», - йдеться в повідомленні.

Також до Кременчука прибув радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Нагадаємо, на території готелю «Дніпровські зорі» (вулиця Халаменюка, 8) у Кременчуці працює мобільний пункт поліції, де можна отримати чи надати інформацію про перебування у ТЦ родичів та знайомих.

Також можна звернутися за номером гарячої лінії: 0 (98) 739 26 30

27 червня о 15:50 у м. Кременчук внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання в одноповерхову будівлю торговельного центру з послідуючим горінням. Наразі відомо про двох загиблих. Госпіталізовано 20 осіб. З них 9 у важкому стані.