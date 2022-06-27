Пожежу внаслідок ракетного обстрілу гасять 115 рятувальників  - до Кременчука їде пожежний потяг УЗ (фото)

Внаслідок ракетного обстрілу зайнявся торговельний центр у Кременчуці. На місці працюють рятувальники, повідомляє ДСНС України та публікує фото з місця події.
Наразі площа пожежі в будівлі складає 10 тис. 300 кв. метри. Загинуло 2 особи та травмовано 20 осіб (інформація уточнюється).
До гасіння залучено 115 осіб та 20 од. техніки ДСНС. До місця пожежі слідує пожежний потяг Укрзалізниці та МОГ ДСНС України
27 червня о 15:50 у м. Кременчук внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання в одноповерхову будівлю торговельного центру з послідуючим горінням.
Якщо немає зв'язку з рідними, що були під час тривоги у торговому центрі, - зверніться до поліції
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер