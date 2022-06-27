Якщо немає зв'язку з рідними, що були під час тривоги у торговому центрі, - зверніться до поліції (фото, відео)

Сьогодні, 18:09 Переглядів: 756

Якщо немає зв'язку із рідними, що були під час вибухів у ТЦ Амстор, зверніться до готелю «Дніпровські зорі». Там працює слідчо-оперативна група Кременчуцького райуправління поліції та мобільний пункт.

Також можна звернутись на лінію 102.



