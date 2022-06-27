Сподіватись на адекватність росії - марно, - Зеленський про вибухи у Кременчуці

Президент Зеленський прокоментував прильоти по Кременчуку.

«Полтавщина. Кременчук.

Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити.

Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів.

Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно», - написав Володимир Зеленський.