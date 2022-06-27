Кількість жертв внаслідок ракетного удару в Кременчуці зросла до 10, - Лунін

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Кількість жертв внаслідок ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці зросла до 10, повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін про ситуацію станом на 19.30. Понад 40 людей отримали поранення і травми.

Раніше повідомлялось про двох загиблих та 20 травмованих.

27 червня о 15:50 у м. Кременчук внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання в торговий центр.

Наслідки трагедії ліквідовують. До гасіння залучено 115 осіб та 20 од. техніки ДСНС. До місця пожежі слідує пожежний потяг Укрзалізниці та МОГ ДСНС України.



