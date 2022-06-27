Повітряна тривога у Кременчуці та Полтавщині - ракетна небезпека (відбій 13.07)

Сьогодні, 12:49 Переглядів: 478

У Кременчуці та Полтавській області оголошена повітряна тривога. Всі в укриття.

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