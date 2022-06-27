Поновили рух транспорту з Кременчука через Терешківку та Білецьківку

Сьогодні, 12:36 Переглядів: 309

Опублікований графік руху

Начальник відділу інфраструктури Кременчуцької районної військової адміністрації Вікторія Шляхова повідомила про відновлення руху на маршруті «Кременчук - Гуньки» через Терешківку, а також проїзд з Кременчука до Світловодська через Білецьківку. Мешканцям району нагадують, що у Кременчуцькій районній військовій адміністрації працює телефон «гарячої лінії». Наразі на «гарячу лінію» звертаються мешканці Кременчуччини, щоб уточнити вартість проїзду. Номер телефону «гарячої лінії»- 063-934-57-30. До вашої уваги вартість проїзду та графік руху приміського транспорту

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