Кременчуччина втратила ще одного захисника Олексія Місікевича

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Вчора, 26 червня, після тяжкої хвороби, перестало битися серце військового Олексія Васильовича Місікевича. Він неодноразово брав учать у бойових діях, захищаючи рідну землю від ворога.

- Не зважаючи на проблеми зі здоров'ям, Олексій Васильович весь час віддавав роботі та допомагав тим, хто цього потребує. Для нас усіх це надзвичайно велика та непоправна втрата. У нашій пам’яті він назавжди залишиться добрим другом, доброзичливим колегою та професіоналом своєї справи. Глибоко сумуємо з приводу цієї тяжкої, непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття рідним померлого. Світла пам'ять йому та вічний спокій! - йдеться у повідомленні Другого відділу Кременчуцького районного ТЦК та СП.