Через ракетний удар обмежено рух транспорту на черкаській дамбі

Вчора, 26 червня, двома ракетами окупанти вдарили по Черкаській області. Одна з ракет влучила у міст через Дніпро. Сьогодні на автодорозі Н-16, де черкаська дамба, діють обмеження руху. Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Нагадаємо, вчора рашисти вдарили двома ракетами по Черкаській області. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення. Загинув співробітник залізничної колії. Загиблий обслуговував залізничну колію й саме перебував на чергуванні. Він діяв відповідно до сигналів ракетного нападу, але цивільна інфраструктура не пристосована до захисту повною мірою.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер