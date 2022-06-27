У Горішніх Плавнях нетверезий водій пропонував хабара поліції

Сьогодні, 07:40 Переглядів: 305

У Горішніх Плавнях нетверезий водій хотів за 5 тисяч відкупитись за п’яне керування автомобілем. Як повідомляє поліція Полтавщини, днями мешканці Горішніх Плавнів повідомили поліції, що по місту їздить авто який, що грубо порушує правила дорожнього руху. Поліція одразу зупинила Audi під керуванням 36-річного місцевого чоловіка.

« Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що чоловік перебуває у стані сп’яніння. Тест, зроблений за допомогою спеціального технічного засобу, показав 3,09 проміле алкоголю, що значно перевищує допустиму норму. Намагаючись вплинути на рішення працівників поліції, порушник запропонував правоохоронцям 5000 гривень хабаря », - йдеться в повідомленні .

Зазначається, що поліцейські склали відносно водія протокол за керування у стані алкогольного сп’яніння. Окрім того, слідчі відкрили кримінальне провадження за неправомірну пропозицію службовій особі.