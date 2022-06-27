У Горішніх Плавнях нетверезий водій пропонував хабара поліції

У Горішніх Плавнях нетверезий водій хотів за 5 тисяч відкупитись за п’яне керування автомобілем. Як повідомляє поліція Полтавщини, днями мешканці Горішніх Плавнів повідомили поліції, що по місту їздить авто який, що грубо порушує правила дорожнього руху. Поліція одразу зупинила Audi під керуванням 36-річного місцевого чоловіка.
Зазначається, що поліцейські склали відносно водія протокол за керування у стані алкогольного сп’яніння. Окрім того, слідчі відкрили кримінальне провадження за неправомірну пропозицію службовій особі.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер