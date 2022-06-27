Український паспорт піднявся на 4 сходинки в загальному рейтингу

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 1

З нашим паспортом можна відвідати 143 країни без віз та інших документів

Новий щорічний рейтинг паспортів світу, який щороку публікує Henley&Partners та включає 199 різних паспортів, «підняв» український документ на 4 сходинки вище. Як повідомляє ain.ua, рейтинг ранжує документи за кількістю напрямків, до яких їхні власники можуть отримати доступ без попередньої візи.

Отже, перші 5 місць в рейтингу займають одразу 17 країн, оскільки кількість безвізових напрямків часто збігається. Загалом лідери рейтингу виглядають наступним чином:





Японія, Сінгапур — 192 країни без віз;

Німеччина, Південна Корея — 190 країн без віз;

Фінляндія, Португалія, Італія, Люксембург, Іспанія — 189 країни без віз;

Австрія, Данія, Нідерланди, Швеція — 188 країн без віз;

Франція, Ірландія, Португалія, Велика Британія — 187 країн без віз;





Україна піднялася на 4 сходинки у порівнянні з минулим роком і перебуває на 34 місці.

З українським паспортом можна відвідати 143 країни без віз та додаткових документів.



