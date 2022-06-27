«Кремінь» покинуло троє футболістів

Сьогодні, 08:11 Переглядів: 320

Серед них двоє вихованців кременчуцького футболу, ще кілька гравців під питанням

Футбольний клуб «Кремінь» покинули троє гравців, серед яких два місцевих вихованці: Максим Кучеренко (на фото), Олександр Третяк та Тугай Алізаде. За інформацією «Кременчуцького Телеграфу» гравці покинули команду ще навесні. Доля ще кількох футболістів залишається під питанням.

В одній з останніх контрольних матчів полтавської «Ворскли» був помічений Денис Галата, вихованець МФК «Кремінь». Денис не лише зіграв проти «Гірник-Спорту», а й забив команді з Горішніх Плавнів.

Нагадаємо, що футбольний клуб «Кремінь» до 4 липня пішов у відпустку. Після цього підопічні Романа Локтіонова розпочнуть підготовку до нового сезону.

За даними Футбол NEWS, у Першій та Другій лігах буде по 16 команд. Команди розділять на 2 групи за територіальним принципом. У кожній групі команди зіграють 2 кола по 7 турів, а пізніше 2 четвірки, які стануть найкращими у своїх групах, сформують фінальну вісімку. І ці 8 клубів за тим самим круговим принципом визначать найкращих у лізі.