Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Кременчук, Спорт, Кременчуг

«Кремінь» покинуло троє футболістів

Сьогодні, 08:11 Переглядів: 320

 

Серед них двоє вихованців кременчуцького футболу, ще кілька гравців під питанням

Футбольний клуб «Кремінь» покинули троє гравців, серед яких два місцевих вихованці: Максим Кучеренко (на фото), Олександр Третяк та Тугай Алізаде. За інформацією «Кременчуцького Телеграфу» гравці покинули команду ще навесні. Доля ще кількох футболістів залишається під питанням.

В одній з останніх контрольних матчів полтавської «Ворскли» був помічений Денис Галата, вихованець МФК «Кремінь». Денис не лише зіграв проти «Гірник-Спорту», а й забив команді з Горішніх Плавнів.

Нагадаємо, що футбольний клуб «Кремінь» до 4 липня пішов у відпустку. Після цього підопічні Романа Локтіонова розпочнуть підготовку до нового сезону.

«Кремінь» програв «Олександрії» та пішов у невеличку відпустку

За даними Футбол NEWS, у Першій та Другій лігах буде по 16 команд.  Команди розділять на 2 групи за територіальним принципом. У кожній групі команди зіграють 2 кола по 7 турів, а пізніше 2 четвірки, які стануть найкращими у своїх групах, сформують фінальну вісімку. І ці 8 клубів за тим самим круговим принципом визначать найкращих у лізі.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 25 від 23 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх