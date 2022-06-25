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Кременчук, Воины света

У Горішніх Плавнях попрощалися з воїном Вячеславом Кіндером

Сьогодні, 16:08 Переглядів: 0

 

Вічна пам'ять Герою!

Вчора, 24 червня, у Горішніх Плавнях Кременчуцького району попрощалися з воїном Вячеславом Кіндером, який загинув на Донеччині. 

Загинув воїн з Кременчуччини В'ячеслав Кіндер

Горішньоплавнівська громада провела в останню путь старшого солдата Вячеслава Кіндера, який героїчно загинув від поранень не сумісних із життям 18 червня поблизу села Новобахмутівка Донецької області. 

Вячеслав Кіндер народився 13 лютого у Горішніх Плавнях, навчався у загальноосвітній школі № 6. Потім вступив до професійно-технічного училища №15 і після його закінчення служив у лавах Збройних сил України. Із 1999 року він майже 20 років трудився у спеціалізованому цеху виробництва вибухових робіт на ПрАТ «Полтавський ГЗК».

- Я особисто працював із Вячеславом майже 10 років, дуже добре його знав. Хочу поділитися з вами спогадами: коли у 2000 році на День металурга цех вибуховиків вперше заявився на змагання «Козацькі багатоборства», Слава вже тоді показав себе лідером, спортивною людиною, сильною особистістю. Завдяки йому цех переміг у цих змаганнях. Потім Слава успішно пройшов підготовку з вибухової справи в спеціальному навчальному центрі, отримав посвідчення вибуховика й довго працював на Полтавському ГЗК. У 2015-2016, 2018 роках він захищав Батьківщину, суверенітет України на сході.

Із першого дня війни Слава пішов на фронт, добре воював, про що свідчать його державні нагороди, - розповів міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: воины света воїни світла війна
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