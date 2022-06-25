Хлопці з води дістали пухнастого знесиленого Малібу

Сьогодні, 15:21 Переглядів: 309

У Полтавському районному управлінні поліції відзначили трьох місцевих юнаків, які 20-го червня у Полтаві врятували кішку. Тваринка не могла самостійно вибратися зі ставка, була зовсім знесилена та мала переохолодження. Хлопцям довелося залізти у воду, щоб витягнути її з очерету. Завдяки небайдужості й кмітливості хлопців, кішка залишилася живою, проходить лікування у ветклініці та отримала нове ім’я – Малібу.

Дізнавшись про гідний вчинок юнаків із соцмереж, поліцейські та представники Центру захисту живої природи Полтавської обласної благодійної організації «Юний європеєць» вирішили заохотити Артема, Романа і Максима подяками та подарунками.

Ігор Мрачко, начальник Полтавського райуправління поліції, вручив юнакам подяки начальника поліції Полтавщини. Ірина Москаленко, начальниця відділу ювенальної превенції поліції Полтавщини, подарувала дітям сертифікат на похід до квест-кімнати.

- Тільки людина з великим серцем може кинутися на допомогу та врятувати життя тварині, яка за кілька хвилин могла загинути. Я зворушена вашим добрим вчинком. Дякую вам за ваші чуйні серця та готовність допомогти, а вашим батькам – за гідне виховання молодого покоління українців - сказала Ірина Москаленко.

Наразі кішка проходить необхідне лікування у ветеринарній клініці, а юні рятувальники шукають тваринці дбайливих господарів.