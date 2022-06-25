Німеччина передасть Україні суперсучасну систему ППО, якої немає навіть у Бундесверу

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 359

Уряд Німеччини вирішив прискореними темпами постачати Україні озброєння, необхідне для перемоги над армією росії. Зараз ця країна пообіцяла надати нам найновіший зенітно-ракетний комплекс для ППО.

Про це повідомляє посол України в Німеччині Андрія Мельника, який окремо подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за контракт на постачання суперсучасних засобів протиповітряної оборони.

Повідомляється, що йдеться про 10 стаціонарних систем IRIS-T SLS, які оснащені ракетами класу «земля-повітря» малої дальності. Вони вважаються одними з найкращих у світі. Мало того, їх немає на озброєнні навіть у армії ФРН.

- Сподіваюся на підтримку з боку Берліна у закупівлі наступних 10 стаціонарних систем ППО IRIS-T, які вважаються одними з найкрутіших у світі та протягом наступних років можуть забезпечити безпечне небо над Україною, – пояснив посол.

Він також розповів, що дипломатам вдалося у тісній взаємодії з виробником Diehl Defence подолати політичний опір та домогтися укладання контракту на закупівлю першої такої системи вартістю 178 млн євро за рахунок уряду Німеччини.

Ракетна система середньої дальності IRIS-T SLS здатна вражати повітряні цілі на відстані до 40 км (вертольоти, літаки, а також крилаті, протикорабельні, протирадіолокаційні та інші типи ракет). Радіолокаційна станція виявляє цілі в радіусі 250 км. Ракети IRIS-T мають охолоджувану інфрачервону головку самонаведення.