Алла Антонова психологиня благодійного фонду "Запорука", онкопсихологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Німеччина передасть Україні суперсучасну систему ППО, якої немає навіть у Бундесверу

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 359

 

ЗСУ можуть розраховувати на 10 стаціонарних німецьких систем ППО

Уряд Німеччини вирішив прискореними темпами постачати Україні озброєння, необхідне для перемоги над армією росії. Зараз ця країна пообіцяла надати нам найновіший зенітно-ракетний комплекс для ППО.

Про це повідомляє посол України в Німеччині Андрія Мельника, який окремо подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за контракт на постачання суперсучасних засобів протиповітряної оборони.

Повідомляється, що йдеться про 10 стаціонарних систем IRIS-T SLS, які оснащені ракетами класу «земля-повітря» малої дальності. Вони вважаються одними з найкращих у світі. Мало того, їх немає на озброєнні навіть у армії ФРН.

- Сподіваюся на підтримку з боку Берліна у закупівлі наступних 10 стаціонарних систем ППО IRIS-T, які вважаються одними з найкрутіших у світі та протягом наступних років можуть забезпечити безпечне небо над Україною, – пояснив посол.

Він також розповів, що дипломатам вдалося у тісній взаємодії з виробником Diehl Defence подолати політичний опір та домогтися укладання контракту на закупівлю першої такої системи вартістю 178 млн євро за рахунок уряду Німеччини.

Ракетна система середньої дальності IRIS-T SLS здатна вражати повітряні цілі на відстані до 40 км (вертольоти, літаки, а також крилаті, протикорабельні, протирадіолокаційні та інші типи ракет). Радіолокаційна станція виявляє цілі в радіусі 250 км. Ракети IRIS-T мають охолоджувану інфрачервону головку самонаведення.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: ППО ЗСУ Німеччина
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 25 від 23 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх