Німеччина передасть Україні суперсучасну систему ППО, якої немає навіть у Бундесверу

Уряд Німеччини вирішив прискореними темпами постачати Україні озброєння, необхідне для перемоги над армією росії. Зараз ця країна пообіцяла надати нам найновіший зенітно-ракетний комплекс для ППО.
Про це повідомляє посол України в Німеччині Андрія Мельника, який окремо подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за контракт на постачання суперсучасних засобів протиповітряної оборони.
Повідомляється, що йдеться про 10 стаціонарних систем IRIS-T SLS, які оснащені ракетами класу «земля-повітря» малої дальності. Вони вважаються одними з найкращих у світі. Мало того, їх немає на озброєнні навіть у армії ФРН.
Він також розповів, що дипломатам вдалося у тісній взаємодії з виробником Diehl Defence подолати політичний опір та домогтися укладання контракту на закупівлю першої такої системи вартістю 178 млн євро за рахунок уряду Німеччини.
Ракетна система середньої дальності IRIS-T SLS здатна вражати повітряні цілі на відстані до 40 км (вертольоти, літаки, а також крилаті, протикорабельні, протирадіолокаційні та інші типи ракет). Радіолокаційна станція виявляє цілі в радіусі 250 км. Ракети IRIS-T мають охолоджувану інфрачервону головку самонаведення.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер