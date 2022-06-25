Населення України після закінчення війни може скоротитися до 30 млн людей

Після закінчення війни населення України складатиме всього 30 млн людей. Такі прогнози озвучують соціологи. Передусім через затяжні воєнні дії багато біженців можуть не повернутися.
За його словами, повернення людей можливе за більш-менш стабільних умов в країні.
Як вважає директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович, через затягнення війни за попередніми оцінками в Україну не поверниться близько 10% біженців.
Нагадаємо, за останніми офіційними даними, кількість українських біженців в Європі сягнула понад 5 млн 137 тисяч осіб. З них понад 3,4 млн отримали статус тимчасового захисту.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер