Населення України після закінчення війни може скоротитися до 30 млн людей

Сьогодні, 13:37 Переглядів: 402

Через затяжні воєнні дії багато біженців можуть не повернутися із-за кордону

Після закінчення війни населення України складатиме всього 30 млн людей. Такі прогнози озвучують соціологи. Передусім через затяжні воєнні дії багато біженців можуть не повернутися.

- За даними нашого дослідження про еміграційні плани в 2017 році, 7% були налаштовані поїхати за кордон і там залишитися. І в 2018 році – те ж саме, тобто це була стабільна цифра. Але вони не мали можливості тоді виїхати. А зараз – ідеальні умови для тих, хто вже давно хотів. Так що Україна втратить від 7% і більше населення, – зазначив директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто в коментарі РБК-Україна.

За його словами, повернення людей можливе за більш-менш стабільних умов в країні.

Як вважає директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович, через затягнення війни за попередніми оцінками в Україну не поверниться близько 10% біженців.

Нагадаємо, за останніми офіційними даними, кількість українських біженців в Європі сягнула понад 5 млн 137 тисяч осіб. З них понад 3,4 млн отримали статус тимчасового захисту.