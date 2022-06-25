Лісничого підозрюють у незаконній вирубці лісу під Кременчуком на майже 450 000 гривень

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 302

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому лісничому Кобеляцького лісництва держпідприємства «Кременчуцьке лісове господарство». Лісничий займався незаконною рубкою дерев поблизу села Соснівка Полтавської області. До рубки він залучив місцевих мешканців. Деревину лісничий збував на власний розсуд. Своїми діями колишній посадовець завдав збитків державі на майже 450 000 грн. ДБР повідомило йому про підозру у незаконній порубці дерев у захисному лісовому насадженні, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Процесуальне керівництво досудовим розслідування здійснює Полтавська обласна прокуратура.

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