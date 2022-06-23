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З території білорусі по Україні випустили 630 ракет

Сьогодні, 21:44 Переглядів: 333

 лукашенко - співучасник путіна, - Міжнародний комітет розслідування тортур

Міжнародний комітет з розслідування тортур у Білорусі оприлюднив звіт про співучасть режиму лукашенка у війні росії проти України.

Документ підготували в співпраці з моніторинговою групою «Беларускі Гаюн».

У звіті наведено велику кількість фактів про репресії проти громадян білорусі за висловлення антивоєнної позиції, про завдання ракетних ударів по Україні з території білорусі, інформацію про підвезення палива, лікування та використання громадянської інфраструктури білорусі російськими військовими з безпосереднього дозволу лукашенка.

За даними звіту, від початку повномасштабного вторгнення рф з території білорусі по Україні випустили орієнтовно 630 ракет.

«Перший запуск ракети з території білорусі був зафіксований о 6 годині 20 хвилин 24 лютого 2022 року. За наявною інформацією, всього з 24 лютого по 8 травня з території Білорусі було запущено близько 633 ракети. Основні місця розміщення вогневих позицій зс рф- це прикордонні з Україною адміністративні райони Гомельської області... Також фіксували запуски ракет з території Світлогірського району, околиць аеродрому Зябрівка (Гомельський район) та Лунинець (Брестська область)», - йдеться у звіті.

Влада білорусі серед іншого  надала свої аеродроми для розміщення російської авіації.

«Збройні сили рф використовували військові аеродроми в Ліді, Барановичах, Лунинці, д. Великий Боків (Мозирський район), Зябрівці (Гомельський район), Мачулищах, Бобруйську. Окремо варто відзначити використання цивільного аеропорту Гомель як для завдання ударів по території України, так і для санітарних цілей», - зазначили автори звіту.

Також білорусь надала росії свою залізничну і транспортну інфраструктуру; тут заправляли рашистську військову техніку, ремонтували пошкоджену. А поранених та опромінених російських окупантів лікували в білоруських медзакладах Гомеля та Мозиря. 

Влада білорусі почала жорстко придушувати антивоєнні виступи білорусів у перші дні російського вторгнення в Україну. Лише 27 та 28 лютого 2022 року у країні було затримано понад 1 100 осіб.

До речі, канал Беларускі Гаюн оперативно інформує про всі вильоти ракет та літаків із території білорусі. 


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Автор: Олеся Данилова
Теги: білорусь лукашенко війна
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