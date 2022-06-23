З території білорусі по Україні випустили 630 ракет

Міжнародний комітет з розслідування тортур у Білорусі оприлюднив звіт про співучасть режиму лукашенка у війні росії проти України.
Документ підготували в співпраці з моніторинговою групою «Беларускі Гаюн».
У звіті наведено велику кількість фактів про репресії проти громадян білорусі за висловлення антивоєнної позиції, про завдання ракетних ударів по Україні з території білорусі, інформацію про підвезення палива, лікування та використання громадянської інфраструктури білорусі російськими військовими з безпосереднього дозволу лукашенка.
За даними звіту, від початку повномасштабного вторгнення рф з території білорусі по Україні випустили орієнтовно 630 ракет.
Влада білорусі серед іншого надала свої аеродроми для розміщення російської авіації.
Також білорусь надала росії свою залізничну і транспортну інфраструктуру; тут заправляли рашистську військову техніку, ремонтували пошкоджену. А поранених та опромінених російських окупантів лікували в білоруських медзакладах Гомеля та Мозиря.
Влада білорусі почала жорстко придушувати антивоєнні виступи білорусів у перші дні російського вторгнення в Україну. Лише 27 та 28 лютого 2022 року у країні було затримано понад 1 100 осіб.
До речі, канал Беларускі Гаюн оперативно інформує про всі вильоти ракет та літаків із території білорусі.
№ 24 від 16 червня 2022Читати номер