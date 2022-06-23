На Полтавщині працюватиме п'ять фахових коледжів з Донецької області

Сьогодні, 22:04 Переглядів: 185

Це педагогічний, спортивний, медичний та інші заклади освіти

З Донеччини переїхали п’ять закладів фахової передвищої освіти. Як повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, це обласний коледж спортивного профілю імені Бубки, Покровський педагогічний, Бахмутський і Маріупольський коледжі культури і мистецтв та Бахмутський медколедж.

Він також додав, що на території нашої області працює Луганський національний університет імені Тараса Шевченка разом з усіма своїми відокремленими структурними підрозділами – фаховими коледжами й центром професійно-технічної освіти.