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Зарплати в України перестали знижуватися

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 319

 

Середня заробітна плата у червні у всіх відкритих вакансіях становить понад 20 тисяч гривень

У червні на українському ринку праці припинилося зниження рівня зарплат. Про це повідомляється в дослідженні експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua.

- У квітні експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua зафіксував падіння середньої заробітної плати на 10%, порівнюючи з довоєнним періодом. У травні у більшості професійних сфер продовжилося зниження зарплат до критично низького рівня. Червень показав умовну стабілізацію зарплат. У більшості професійних сфер зарплати припинили зниження, проте й значного зростання не відбувається, - сказано в повідомленні.

Зазначається, що середня заробітна плата у червні в усіх відкритих вакансіях на кадровому порталі складає 20,1 тис. грн.

Найвищі зарплати, як і завжди, пропонують ІТ-шникам, керівникам та у сфері консалтинг. Проте, порівнюючи з попереднім місяцем, у червні у вакансіях цих професійних сфер пропонують нижчі зарплати. ІТ-вцям пропонують в середньому 70,9 тис. грн, керівникам - 45,3 тис. грн.

У сфері консалтинг середня зарплата знизилася майже вдвічі, порівнюючи з травнем, і становить 33 тис. грн.

Разом з тим у червні з’явилися пропозиції роботи з високими зарплатами у таких професійних сферах як будівництво й нерухомість, управління персоналом, видобуток сировини.

- Ринок нерухомості у великих містах почав оживати, роботодавці цієї сфери почали публікувати вакансії для менеджерів з оренди та продажу нерухомості. Коштом зарплат, які їм пропонують, дещо підвищилася середня зарплата у сфері будівництва та нерухомості, що дало змогу цій професійній сфері потрапити до топ-5 сфер з найвищими зарплатами, - повідомили аналітики.

З початком літа роботодавці дещо знизили пропоновані зарплати кандидатам на вакансії у сфері маркетинг, реклама та PR. Попри те, що ці спеціалісти є одними з найзатребуваніших, а середня зарплата у вакансіях для них не знижувалася від початку війни, у червні їм пропонують набагато нижчу щомісячну компенсацію. Середня заробітна плата у сфері маркетинг, реклама та PR у відкритих вакансіях становить 19,4 тис. грн.

Знизилася також середня зарплата у відкритих вакансіях для робітничого персоналу (з 14,4 тис. грн у травні до 13,7 тис. грн у червні), охоронців (з 17,1 тис. у травні до 10,9 тис. грн у червні) та для студентів і спеціалістів, які лише починають кар’єрний шлях (з 12,6 тис. грн у травні до 8,6 тис. грн).

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Автор: Руслана Горгола
Теги: зарплата
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