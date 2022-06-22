15 років отримали бойовики з ОРДЛО, захоплені у полон на Харківщині

Сьогодні, 21:33 Переглядів: 177

Суд на Полтавщині присудив 15 років ув’язнення дев’ятьом бойовикам російського незаконного формування в Донецькій області, яких захопили в ході бойових дій на Харківщині. Про це стало відомо з брифінгу речника Служби безпеки України Артема Дехтяренка.

- За матеріалами СБУ, до 15 років ув’язнення засуджено 9 бойовиків так званої ДНР, які воювали проти України. Зловмисників було затримано під час звільнення території Харківщини, - розповів він.

Засуджені приєдналися до незаконних формувань на початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Їм видали військову уніформу російського зразка та зброю, відтак перекинувши на територію Харківської області.

Засуджені брали участь у бойових діях проти Збройних сил України, зокрема облаштовували позиції окупаційних військ та чергували на блокпостах.

Бойовиків ув’язнили за кримінальними статтями «Держзрада» і «Створення незаконних збройних формувань».