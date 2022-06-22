На військовому складі у росії вибухнув снаряд: четверо загиблих

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 109

У військовій частині у владимирській області рф здетонував снаряд, чотири особи загинули. Про це повідомляє Укрінформ.

Ще четверо постраждали: одну людину доправили до лікарні, трьом надали допомогу на місці. Інцидент стався у складському приміщенні.

російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу західного військового округу повідомляють, що інцидент стався в результаті «вантажно-розвантажувальних робіт». Разом із вибухом на складі боєприпасів виникла пожежа. Її вже ліквідували. Місце інциденту – військова частина у селищі Барсово.

Як повідомлялося, сьогодні була велика пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі в Ростовській області росії.