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ЗСУ відбили штурм у районі Новобахмутівки, за Сєвєродонецьк тривають бої

Сьогодні, 20:33 Переглядів: 124

 

На Південнобузькому напрямку ворог за допомогою інженерного обладнання позицій, а також вогневого впливу зі ствольної та реактивної артилерії намагається не допустити просування підрозділів українських військ углиб захопленої території
Українські захисники відбили ворожий штурм у районі Новобахмутівки Донецької області та змусили російські війська відійти, бойові дії за місто Сєвєродонецьк Луганської області тривають. Про це повыдомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Станом 18:00 22 червня на Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

На Сіверському напрямку російські війська застосовували ствольну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Тур’я, Миропільське та Славгород Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник штурмовими діями намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів у районі міста Слов’янськ.

У районах населених пунктів Богородичне, Нова Дмитрівка, Новопавлівка, Курулька, Долина, Пришиб, Краснопілля, Вірнопілля, Рідне, Червоне, Шнурки, Червона Поляна, Карнаухівка, Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка та Семиланне ворог застосовував ствольну та реактивну артилерію.

На Харківському напрямку російські війська ведуть бойові дії для стримування підрозділів Сил оборони та недопущення їх виходу до державного кордону.

У районах населених пунктів Харків, Байрак, Перемога, Коробочкине, Шевелівка, Рубіжне, Леб’яже, Мосьпанове, Шестакове, Петрівка, Руська Лозова, Хрестище, Кулиничі, Уди, Старий Салтів, Верхній Салтів, Питомник, Ртищівка та Печеніги ворог здійснив артилерійські обстріли.

На Донецькому напрямку загарбники намагаються просунутися в напрямку Бахмута та встановити контроль над Сєвєродонецьком.

На Сєвєродонецькому напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Верхньокам’янка, Сєвєродонецьк та Сиротине.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Клинове і Вершина та авіаційно-ракетних ударів неподалік Часового Яру, Новолуганського й Гірського.

На Краматорському напрямку російські війська активних наступальних дій не вели, обстрілювали позиції Сил оборони зі ствольної артилерії в районах Пришиба, Сидорового, Донецького та Маяків.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжує систематичний вогневий вплив з метою недопущення перекидання підрозділів Сил оборони на інші напрямки.

Загарбники завдавали авіаційних ударів поблизу Новобахмутівки, Кам’янки, Авдіївки, Павлівки, Вугледара та Шевченка.

В районі Новобахмутівки наші воїни відбили штурм та змусили ворога відійти.

На Південнобузькому напрямку ворог за допомогою інженерного обладнання позицій, а також вогневого впливу зі ствольної та реактивної артилерії намагається не допустити просування підрозділів українських військ углиб захопленої території.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна зведення Генштаб ЗСУ
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