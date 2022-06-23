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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

У Херсоні підірвали автівку депутата-колаборанта Ковальова

Сьогодні, 07:06 Переглядів: 469

 

Цей та інший «не зовсім звичні випадки, які сталися в Херсонському регіоні за останні чотири дні», - справа рук української агентури і партизанів

У Херсоні підірвали автомобіль депутата-колаборанта Олексія Ковальова, доля самого зрадника наразі встановлюється.
Факт підриву автомобіля, який належить Ковальову, підтвердив в ефірі національного телемарафону начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

- Я можу підтвердити, що була здійснена певна дія. Автомобіль точно підірваний. В якому стані знаходиться цей колаборант і зрадник, ми ще з'ясуємо, - зазначив Буданов.

Він також зазначив, що цей та інший «не зовсім звичні випадки, які сталися в Херсонському регіоні за останні чотири дні», - справа рук української агентури і партизанів, які співпрацюють з «усіма нашими силовими структурами».

Як повідомлялося, народний депутат Олексій Ковальов, обраний у виборчому окрузі №186 (Херсонська область) як висуванець «Слуги народу», виїхав на тимчасово захоплену Херсонщину і в дописі на Фейсбуці зізнався у співпраці з російськими загарбниками та підтримав можливу анексію регіону росією.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: розвідка колаборанти
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