Поліція Полтавщини перевіряє на причетність до співпраці з ворогом 21 особу

У зв’язку з загрозами, обумовленими війною, необхідністю захисту населення від зазіхань ворога, правоохоронці проводять постійний моніторинг дотримання обмежень, введених під час воєнного стану. Поліція контролює міграційні процеси, а також виявляє можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини на сайті обласного управління.
- Закликаємо громадян відповідально ставитися до вимушених обмежень воєнного часу, суворо дотримуватися встановлених правил, чітко виконувати вказівки військових та поліцейських, які виконують покладені на них службові обов'язки, та оперативно інформувати правоохоронні органи про підозрілих осіб.
Вдячні громадянам за розуміння та співпрацю! Слава Україні!, - йдеться у повідомленні.
№ 24 від 16 червня 2022Читати номер