Поліція Полтавщини перевіряє на причетність до співпраці з ворогом 21 особу

Сьогодні, 14:24 Переглядів: 169

У зв’язку з загрозами, обумовленими війною, необхідністю захисту населення від зазіхань ворога, правоохоронці проводять постійний моніторинг дотримання обмежень, введених під час воєнного стану. Поліція контролює міграційні процеси, а також виявляє можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп.

- Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили півтисячі транспортних засобів та близько 2800 осіб. 21 громадянина перевіряють на причетність до співпраці з ворогом, - повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини на сайті обласного управління.