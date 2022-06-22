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Захисники України, що воюють під Лисичанськом, просять допомоги – їм треба підварити автівку

Сьогодні, 13:51 Переглядів: 233

 

Старенький KIA Sorrento бійці підрозділу ЗСУ придбали за власні кошти у складчину

До редакції «Кременчуцького Телеграфу» звернулася поважна людина - військовий, який захищає Україну з 2015 року. Наразі його підрозділ воює під Лисичанськом, що поруч із Сєвєродонецьком – там, де ведуться найбільш запеклі бої.

Бійці цього підрозділу ЗСУ за власні кошти у складчину придбали старенький KIA Sorrento, якій їм вкрай потрібен на фронті. Автівка непогана, але їй потрібно підварити прогниле днище.

Військові шукають досвідченого автомобільного зварювальника, який може швидко та за невеликі гроші виконати цю роботу.

А можливо найдеться й такий, хто зробить це безкоштовно…

- Будь ласка, якщо можете допомогти – напішить мені у лічку на ФБ. Слава Україні!, - закликає власник сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» та керівник «Видавничого дому «Приватна газета» Сергій Кулясов.

Його профіль у Фейсбуці

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Автор: Віктор Крук
Теги: допомога ЗСУ захисники
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