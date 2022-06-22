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Кременчук, Надзвичайні новини

Очільник РВА через правоохоронців виявлятиме тих, хто через соцмережі розповсюджує «зраду» та фейки

Сьогодні, 13:17 Переглядів: 402

 

Олег Лєднік вважає, що це робиться ботами деяких політиків, які вирішили «випробувати на міцність державну владу»

Після останніх ракетних обстрілів підприємств Кременчука у соцмережах з’явилося багато коментарів, у яких звинувачують у цьому усіх – від журналістів до начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка та керівника ОВА. Нібито вони, розповідаючи про ситуацію у районі та області, провокують рашистів на ракетні обстріли.

Про «зрадофілію» серед певної частини користувачів соцмереж відомо давно. Але у даному випадку очільник району побачив не тільки це, а й політику та намагання «випробувати на міцність державну владу».

Під час ранкового брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік заявив, що звернеться до правоохоронців аби виявити тих, хто розбурхує ситуацію у районі та розповсюджує недостовірну, деструктивну інформацію. Інколи це ті люди, які лише бажають привернути увагу до себе, а інколи це боти, які виконують деструктивні завдання.

За його словами, в соцмережах останнім часом активізувалися саме боти, які намагаються розбурхувати ситуацію, використовуючи ракетні удари по підприємствам Кременчука.

- Кому війна, а кому мати рідна – політика. Деякі політичні сили мабуть забули, що йде війна і вирішили випробувати на міцність державну владу… Це боти. Ті, хто за ними стоїть, проявляє деструктивізм та безвідповідальне ставлення до ситуації, сприяє розповсюдженню неправдивої інформації. Закликаю громадян довіряти лише офіційній інформації… Я звернуся до органів правопорядку, щоб вони виявили цих ботів і тих, хто за ними стоїть, та дали їм правову оцінку, - заявив Олег Лєднік.

Він навів приклади того, як боти розповсюджують у соцмережах різні звинувачення у бік державних органів влади району та області, які нічим не підтверджені, а мають лише за мету підірвати довіру населення до державної влади.

- А після війни, після нашої Перемоги, військові розкажуть, хто і що робив для них…, а хто лише займався власним піаром та політикою, - наголосив Олег Лєднік.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА бот ракетний удар соцмережі
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