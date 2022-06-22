В росії загорівся нафтопереробний завод, а Генштаб ЗСУ повідомив про втрати окупантів

Сьогодні, 12:44 Переглядів: 571

У повномасштабній війні проти України росія за останню добу втратила 130 своїх військових, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України. А загалом з 24 лютого ліквідовано російських 34230 військових.

За повідомленням, найбільших втрат противник зазнав на трьох донецьких напрямках – на Бахмутському, Авдіївському та Слов'янському.

У Генштабі ЗСУ інформують, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

1496 танків

3614 (+8 за останню добу) бойових броньованих машин

752 артилерійські системи

239 РСЗВ

99 (+1) засобів ППО

216 літаків

182 (+1) гелікоптера

614 (+3) БПЛА

137 крилатих ракет

14 кораблів /катерів

2543 (+6) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

60 (+1) одиниць спеціальної техніки

Стало відомо, що в Ростовській області рф спалахнула пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі. За попередніми даними, пожежа почалася близько 9 ранку за російським часом.

На відео, опублікованих у різних Telegram-каналах видно, що удар по заводу завдав безпілотник.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна не вестиме обстріл по території рф із західних озброєнь.

Також нагадаємо, що 18 червня 8 російських ракет влучили по Кременчуцькому НПЗ.