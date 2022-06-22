В росії загорівся нафтопереробний завод, а Генштаб ЗСУ повідомив про втрати окупантів

У повномасштабній війні проти України росія за останню добу втратила 130 своїх військових, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України. А загалом з 24 лютого ліквідовано російських 34230 військових.
За повідомленням, найбільших втрат противник зазнав на трьох донецьких напрямках – на Бахмутському, Авдіївському та Слов'янському.
У Генштабі ЗСУ інформують, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
1496 танків
3614 (+8 за останню добу) бойових броньованих машин
752 артилерійські системи
239 РСЗВ
99 (+1) засобів ППО
216 літаків
182 (+1) гелікоптера
614 (+3) БПЛА
137 крилатих ракет
14 кораблів /катерів
2543 (+6) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
60 (+1) одиниць спеціальної техніки
Стало відомо, що в Ростовській області рф спалахнула пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі. За попередніми даними, пожежа почалася близько 9 ранку за російським часом.
На відео, опублікованих у різних Telegram-каналах видно, що удар по заводу завдав безпілотник.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна не вестиме обстріл по території рф із західних озброєнь.
Також нагадаємо, що 18 червня 8 російських ракет влучили по Кременчуцькому НПЗ.
№ 24 від 16 червня 2022Читати номер