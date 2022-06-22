Про ситуацію у Кременчуцькому районі за минулу добу та надання допомоги тим, хто її потребує

Оперативна ситуація у Кременчуцькому районі залишається спокійною та контрольованою.
Про це на брифінгу заявив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Він зазначив, що за минулу добу громадяни 7 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Складено 5 адмінпротоколів за статтею 130 КУАП (керування автомобілем у нетверезому стані). Наразі вирішується питання щодо автівок цих водіїв, адже під час воєнного стану автомобілі у тих, хто керує ними у п’яному стані, можуть вилучати на потреби ЗСУ.
Затримано одну особу за підозрою у зберіганні наркотичних речовин та ще одну за незаконний вилов риби.
За його словами, наразі у Кременчуцькому районі зареєстровано 48186 внутрішньо переміщених осіб. Їм, а також малозабезпеченим, пільговикам та іншим особам, що мають право на соціальні допомоги, усі нарахування будуть проведені до 24 червня, а виплати вони отримають до кінця місяця.
Олег Лєднік також зазначив, що у районі продовольчими наборами допомагають не тільки переселенцям, а й тим, хто потребує такої допомоги через зупинку роботи підприємств чи інші причини.
Зокрема, нещодавно така допомога була надана працівникам Кременчуцького колісного заводу.
№ 24 від 16 червня 2022Читати номер