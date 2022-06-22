Про ситуацію у Кременчуцькому районі за минулу добу та надання допомоги тим, хто її потребує

Сьогодні, 12:12 Переглядів: 292

Оперативна ситуація у Кременчуцькому районі залишається спокійною та контрольованою.

Про це на брифінгу заявив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він зазначив, що за минулу добу громадяни 7 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Складено 5 адмінпротоколів за статтею 130 КУАП (керування автомобілем у нетверезому стані). Наразі вирішується питання щодо автівок цих водіїв, адже під час воєнного стану автомобілі у тих, хто керує ними у п’яному стані, можуть вилучати на потреби ЗСУ.

Затримано одну особу за підозрою у зберіганні наркотичних речовин та ще одну за незаконний вилов риби.

- Усі служби району працюють у штатному режимі. Зокрема, своєчасно нараховуються та виплачуються усі види соціальних допомог та субсидій, - заявив Олег Лєднік.

За його словами, наразі у Кременчуцькому районі зареєстровано 48186 внутрішньо переміщених осіб. Їм, а також малозабезпеченим, пільговикам та іншим особам, що мають право на соціальні допомоги, усі нарахування будуть проведені до 24 червня, а виплати вони отримають до кінця місяця.

Олег Лєднік також зазначив, що у районі продовольчими наборами допомагають не тільки переселенцям, а й тим, хто потребує такої допомоги через зупинку роботи підприємств чи інші причини.

Зокрема, нещодавно така допомога була надана працівникам Кременчуцького колісного заводу.

- Для отримання такої допомоги потрібно звертатися до голів своїх територіальних громад. У них для цього створені продрезерви і є відповідні ресурси. Голови ОТГ погоджують надання такої допомоги з військовою адміністрацією і надають її людям. Саме так було з колективом колісного заводу, - пояснив Олег Лєднік.