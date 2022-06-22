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Воїнам-кременчужанам з 72 ОМБр на передову потрібні роутер та тактичні ножи

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 470

 

Якісний роутер для мобільного інтернету – це перш за все надійний зв'язок

До Видавничого дому «Приватної газети» та редакції «Кременчуцького Телеграфу» звернулися військовослужбовці 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців з проханням передати їм на передову роутер для мобільного інтернету та 2 тактичні ножі.

Роутер потрібен не аби який, а Huawei E5577s-321 4G LTE Cat4 Mobile Router. Його вартість на «Розетці» - 3195 грн.

Тактичні ножи замовили Gerber 32см. Їх вартість з чохлом Top Trends – 404 грн за один. Отже разом ці подарунки нашим військовим обійдуться у близько 5 тисяч грн.

Хто готовий допомогти захисникам України та придбати для них потрібні речі просимо звертатися до редакції видавничого дому «Приватна газета».

Ми працюємо з 9.00 до 15.00, з понеділка до п'ятниці, за адресою вул. Шевченка, 50А. Контактна особа Ольга Борзіна 067-814-22-21.

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Автор: Віктор Крук
Теги: захисники допомога ЗСУ роутер нож
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