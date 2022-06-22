ГО «На крилах надії України» запрошує переселенців та людей з інвалідністю до соціального гардеробу

ГО «На крилах надії України» запрошує всіх внутрішньо переміщених осіб (ВПО), або як їх ще називають вимушених переселенців, а також людей з інвалідністю до свого «соціального гардеробу».
Організація знаходиться за адресою: вулиця Першотравнева, 33.
ГО «На крилах надії України» повідомляє про зміну номера телефону, а також днів та годин прийому громадян. Про це повідомила голова організації Нестеренко Марина Вікторівна.
Додзвониться до організації тепер можна за номером телефону
(066) 057-22-17
Графік прийому громадян:
понеділок, вівторок та середа - з 12.00 до 15.00
№ 24 від 16 червня 2022Читати номер