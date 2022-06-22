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Відновили доступ до держреєстру судових рішень

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 177

 

Поки лише у тестовому режимі

Державна судова адміністрація України у тестовому режимі відновила загальний доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень та роботу сервісу «Стан розгляду справ». Про це інформує пресслужба ДСАУ.

Зазначається, що доступ до ЄДРСР поки здійснюватиметься в тестовому режимі, а в разі виявлення ознак кіберзагроз віндо реєстру може обмежуватися.

Єдиний державний реєстр судових рішень закрили для загального доступу 24 лютого.

- Зробили ми це з єдиною метою - задля безпеки. Ми мали зберегти реєстр, захистити його від кібератак загарбників, тобто від знищення, а також приховати інформацію про суддів і суди, які приймали рішення стосовно тих чи інших осіб, які могли б бути «цікаві» окупантам. На сьогодні ми значно посилили кіберзахист реєстру, він знаходиться під посиленим моніторингом стану кіберзагроз, що дозволило відкрити його для всіх категорій користувачів, - розповів голова ДСАУ Олексій Сальніков.

Також він зазначив, що для запобігання випадкам стороннього втручання у функціонування сервісів, посилений моніторинг стану кіберзагроз застосовується до усіх електронних ресурсів, розпорядником яких є ДСАУ.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: реєстр кібербезпека війна
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