Відновили доступ до держреєстру судових рішень

Державна судова адміністрація України у тестовому режимі відновила загальний доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень та роботу сервісу «Стан розгляду справ». Про це інформує пресслужба ДСАУ.
Зазначається, що доступ до ЄДРСР поки здійснюватиметься в тестовому режимі, а в разі виявлення ознак кіберзагроз віндо реєстру може обмежуватися.
Єдиний державний реєстр судових рішень закрили для загального доступу 24 лютого.
Також він зазначив, що для запобігання випадкам стороннього втручання у функціонування сервісів, посилений моніторинг стану кіберзагроз застосовується до усіх електронних ресурсів, розпорядником яких є ДСАУ.
№ 24 від 16 червня 2022Читати номер