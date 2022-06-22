Алла Антонова психологиня благодійного фонду "Запорука", онкопсихологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

В рф продовжуються «чистки» через провал війни в Україні

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 276

 

Кадрові зміни вищого військового керівництва свідчать про дисфункцію кремля

В РФ нещодавно змінили командувача Повітряно-десантних військ і, можливо, начальника південного військового округу, призначивши нового головнокомандувача окупаційних військ в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, кадрові «чистки» у вищому військовому командуванні свідчать про тривалу дисфункцію кремля у веденні війни.

Про кадрові зміни в російській армії раніше писали росЗМІ. За їхніми даними, чинний начальник штабу центрального військового округу генерал-полковник Михайло Теплинський замінить нинішнього командувача Повітряно-десантних військ РФ генерал-полковника Андрія Сердюкова. Останнього звільнили за провали в Україні та величезні втрати серед десантників.

Очікується, що незабаром Кремль призначит генерала армії Сергія Суровікіна, який зараз командуває Повітряно-космічними силами, командувачем південного військового округу (ПВО). Це означає, що Суровікін фактично замінить чинного командувача «спецоперації» Олександра Дворнікова.

За даними розслідувачів Bellingcat, Путін планував усунути Дворнікова через його пияцтво та недовіру з боку російських сил. Водночас розслідувачі CIT заявили, що Дворнікова вже замінили й тепер «спецоперацією» керує генерал-полковник Геннадій Жидко, який раніше очолював Військово-політичное управління зс рф.

- Призначення окремого командувача і заміна командувача ПВО в розпал великих бойових дій – радикальний крок, що говорить про серйозні кризи в російському вищому командуванні та, можливо, про «чистку» з боку Кремля. Такі ротації не є діями, вжитими силами, що перебувають на межі великого успіху, та вказують на продовження дисфункції Кремля у веденні війни, – пишуть в ISW.
0
Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 24 від 16 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх