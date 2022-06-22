В рф продовжуються «чистки» через провал війни в Україні

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 276

В РФ нещодавно змінили командувача Повітряно-десантних військ і, можливо, начальника південного військового округу, призначивши нового головнокомандувача окупаційних військ в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, кадрові «чистки» у вищому військовому командуванні свідчать про тривалу дисфункцію кремля у веденні війни.

Про кадрові зміни в російській армії раніше писали росЗМІ. За їхніми даними, чинний начальник штабу центрального військового округу генерал-полковник Михайло Теплинський замінить нинішнього командувача Повітряно-десантних військ РФ генерал-полковника Андрія Сердюкова. Останнього звільнили за провали в Україні та величезні втрати серед десантників.

Очікується, що незабаром Кремль призначит генерала армії Сергія Суровікіна, який зараз командуває Повітряно-космічними силами, командувачем південного військового округу (ПВО). Це означає, що Суровікін фактично замінить чинного командувача «спецоперації» Олександра Дворнікова.

За даними розслідувачів Bellingcat, Путін планував усунути Дворнікова через його пияцтво та недовіру з боку російських сил. Водночас розслідувачі CIT заявили, що Дворнікова вже замінили й тепер «спецоперацією» керує генерал-полковник Геннадій Жидко, який раніше очолював Військово-політичное управління зс рф.

- Призначення окремого командувача і заміна командувача ПВО в розпал великих бойових дій – радикальний крок, що говорить про серйозні кризи в російському вищому командуванні та, можливо, про «чистку» з боку Кремля. Такі ротації не є діями, вжитими силами, що перебувають на межі великого успіху, та вказують на продовження дисфункції Кремля у веденні війни, – пишуть в ISW.