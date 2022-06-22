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Удар ЗСУ по окупантах на Зміїному: як минула ніч

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 858

 

Продовжується обстріл по «Азоту» у Сєвєродонецьку

Уночі 22 червня російські загарбники обстріляли Зеленодольську та Апостолівську громади у Дніпропетровській області, село Велика Костромка залишилось без світла і газу. Є руйнування, проте цивільне населення не постраждало.

Вночі та зранку ворог обстрілював з мінометів Есманьську та Новослобідську громади на Сумщині. Відомо про 20 приходів. Жертв та руйнувань попередньо немає, — Дмитро Живицький, голова Сумської ОВА.

Внаслідок вчорашніх обстрілів Краснопільської громади поранення отримали 6 людей.

За минулу добу на Луганщині внаслідок постійних обстрілів зруйновано 28 будинків. Через обстріли Лисичанська відомо про щонайменше трьох поранених цивільних та поліцейських. Продовжується обстріл по «Азоту» у Сєвєродонецьку.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські сили намагаються оточити українських військових вздовж траси Лисичанськ-Бахмут. За словами Гайдая, українським військовим вдається стримувати окупантів біля Лисичанська, але війська рф «потужно обстрілюють» місто. Втім ні увійти у місто, ні відрізати його росіяни не можуть.

На Донеччині, внаслідок вчорашнього обстрілу Часового Яру 6 дітей поранено. Також рашисти завдали удару по пляжу на озері Золота Рибка, ймовірно, касетними снарядами. 1 людина загинула, 11 людей дістали поранення.

Минулої доби одночасно крилатими ракетами було атаковано Миколаїв та Очаків, уражено портову інфраструктуру, знищено вантажівки, пошкоджені будівлі підприємств та електричні мережі.

21 червня Збройні сили України завдали удару по захопленому російськими військами острову Зміїний, унаслідок чого гарнізон окупантів зазнав суттєвих втрат. Пізніше стало відомо про влучання у зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С1», радіолокаційну станцію та автомобільну техніку. Остаточні результати — «дорозвідуються».

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: обстріли війна
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